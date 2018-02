Meerkampster Vetter laat WK indoor schieten

Meerkampster Anouk Vetter doet niet mee aan de WK indoor begin maart in Birmingham. De regerend Europees kampioene op de zevenkamp zet alles op het buitenseizoen en dan met name de EK in Berlijn, waar ze haar titel wil verdedigen.

,,Ik wil straks tijdens de EK atletiek in Berlijn optimaal presteren op de zevenkamp, daarvoor wil ik nu meer tijd hebben om te werken aan verbeterpunten”, aldus Vetter, die vorig jaar brons veroverde op de WK in Londen.

Vetter was door de internationale atletiekfederatie IAAF uitgenodigd mee te doen aan de vijfkamp bij de WK indoor. Ze heeft dus de invitatie afgeslagen.