Nadal kan rentree maken in Acapulco

Rafael Nadal ligt op koers voor een rentree op de tennisbaan bij het toernooi van Acapulco in Mexico, dat 26 februari begint. De aanvoerder van de wereldranglijst zei dat in een persbijeenkomst in Madrid.

De Spanjaard moest vorige maand in de kwartfinales van de Australian Open opgeven in zijn partij tegen de Kroaat Marin Cilic met een blessure aan zijn bovenbeen. De zestienvoudig grandslamwinnaar kreeg enkele weken rust voorgeschreven. ,,Het gaat de goede kant op. Het is een kleine blessure die rust en ontspanning nodig heeft”, aldus de 31-jarige Nadal.