Timberlake eert Prince tijdens Super Bowl

Justin Timberlake heeft tijdens zijn halftime-show bij de Super Bowl in Minneapolis zondag een hommage gebracht aan Prince. De in 2016 overleden zanger was onder meer op een grote projectie te zien tijdens het optreden van Justin, die daarbij een stukje van zijn hit I Would Die 4 You zong.

Justin liet tijdens zijn optreden zondag flink wat van zijn hits horen. Hij begon de show backstage en kwam daarna het veld op met het nummer Rock Your Body, een liedje met een Super Bowl-geschiedenis. Dat nummer deed hij ook in 2004 toen Justin een kledingstuk van Janet Jackson verwijderde en haar tepel te zien was.

Het eerbetoon aan de zanger die in Minneapolis is geboren, was enigszins controversieel. Eerder werd bekend dat Prince tijdens de show te zien zou zijn als hologram, waar veel kritiek op kwam omdat Prince wars was van die technologie. De hologram werd daarop geschrapt.

Pink mocht voorafgaand aan de Super Bowl het volkslied zingen. Tijdens The Star-Spangled Banner bleven alle spelers gewoon staan in plaats van provocerend te knielen. Eerder dit seizoen van de National Football League (NFL) gebeurde dat wel, als vorm van protest tegen het politiegeweld tegen vooral zwarte Amerikanen.

Het knielen tijdens het volkslied wekte de woede van onder meer de Amerikaanse president Donald Trump, die het respectloos vindt. Hij noemde de American footballers die knielen in een tweet zelfs ‘hoerenzonen’ en riep Amerikanen op niet meer naar de wedstrijden te gaan van de NFL.