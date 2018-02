Turnarts krijgt opnieuw zware straf

Voormalig olympisch turnarts van de Verenigde Staten Larry Nassar is door een rechtbank in Michigan opnieuw tot een langdurige gevangenisstraf veroordeeld, van 40 tot 125 jaar. Ook dit wegens seksueel misbruik van meisjes bij sportlessen.

Eerder kreeg Nassar een straf tot 175 jaar wegens onder meer misbruik van leden van de Amerikaanse vrouwelijke turnselectie, onder wie olympische medaillewinnaars. Daarvoor had hij al een straf van zestig jaar gekregen wegens bezit van kinderporno.

Ook nu weer vielen slachtoffers van Nassar elkaar huilend in de armen nadat rechter Janice Cunningham het vonnis uitsprak. Middelpunt van alle emotie was Rachael Denhollander, de vrouw die als eerste naar buiten was gekomen met de beschuldigingen aan het adres van Nassar.

Evenals bij het eerste grote strafproces legden talrijke slachtoffers getuigenissen af. Er zijn meer dan tweehonderd getuigenverklaringen. De arts zou in totaal zeker 265 meisjes hebben misbruikt. Nasser bood zijn slachtoffers een korte verontschuldiging aan. ,,De beelden van jullie getuigenissen zullen voor altijd in mijn gedachten zijn”, zei hij.

Rechter Cunningham gaf een heel andere toelichting. ,,Ik ben er niet van overtuigd dat u echt begrijpt dat wat je gedaan hebt verkeerd was en welke verwoestende gevolgen het heeft gehad op de slachtoffers, hun families en vrienden. Je ontkent het en snapt het niet.”