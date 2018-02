Vestas slaat ook zesde etappe Ocean Race over

Het zeilteam Vestas 11th Hour Racing slaat ook de zesde etappe van de Volvo Ocean Race over. De boot raakte vorige maand flink beschadigd door een aanvaring met een vissersboot voor de kust van Hongkong, in het slot van de vierde etappe. Eén bemanningslid van de vissersboot kwam daarbij om het leven.

De schade aan het jacht van de Amerikaanse schipper Charlie Enright was zo groot, vooral aan de boeg, dat een uitvoerige reparatie noodzakelijk is. Dat kan niet in Hongkong en daarom gaat de Vestas-boot op een vrachtschip naar Auckland, de finishplaats van de zesde etappe. Vanuit Italië wordt een nieuw boegdeel naar de Nieuw-Zeelandse haven gevaren. In Auckland hoopt Vestas het jacht klaar te maken voor de zevende etappe, die op 18 maart begint en naar de Braziliaanse havenstad Itajai voert.