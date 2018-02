Zege in testwedstrijd geeft Kramer vertrouwen

De overwinning in een testwedstrijd op de 3 kilometer heeft Sven Kramer veel vertrouwen gegeven. Zes dagen voor de olympische 5 kilometer liet de Fries in Gangneung zijn concurrenten Jorrit Bergsma en Ted-Jan Bloemen achter zich.

Kramer klokte 3.38,64, Bergsma 3.41,20 en Bloemen 3.42,97. ,,Liever rijd ik geen 5 kilometer, want die moet ik over zes dagen al doen. Zo’n 3 kilometer is fijn om te rijden. Zeker als die gaat zoals vandaag. Het was een vlakke rit”, aldus Kramer, die voor het eerst sinds lange tijd weer meedeed aan een wedstrijd. ,,Ik kan niet anders dan concluderen dat ik goed ben als ik een hele periode geen wedstrijd heb gereden. Sommige mensen hebben wedstrijdritme nodig. Ik gedij wat beter bij rust.”

Bloemen pakte in december het wereldrecord van Sven Kramer op de 5 kilometer af. De voor Canada uitkomende Nederlander heeft ook de beste tijd op de 10 kilometer op zijn naam staan. ,,Ik heb ‘m eigenlijk niet zoveel gezien”, grapte Kramer na de testrace op de 3000 meter. ,,Als het vandaag slecht was gegaan had ik gezegd: het maakt niet uit. Maar niemand gaat een testwedstrijd in om te verliezen. Iedereen wil snel rijden.”

Trainer Jac Orie vond het belangrijk dat ‘het hele systeem’ bij Kramer nog even op scherp werd gezet. ,,Het is de eerste keer dat hij hier in een wedstrijd weer op de baan staat. Je moet het gewoon weer even voelen. Dit was een hartstikke goede testwedstrijd. We waren niet echt met Ted-Jan bezig. We hadden andere aandachtspunten in de rit. Vandaag zegt niet alles. Maar er is hier niemand die wil verliezen.”