Debutante Visser kijkt ogen uit in Gangneung

Ze is bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea pas volgende week vrijdag aan de beurt en dat is misschien maar goed ook. Want schaatsster Esmee Visser kijkt in Gangneung haar ogen uit. ,,Het is allemaal zo groot, ongelooflijk, en dan bedoel ik zeker niet alleen de gebouwen”, glimlacht de 22-jarige debutante op de 5000 meter. ,,Hoe alles bij de Olympische Spelen is geregeld en opgezet, heb ik nog nooit gezien. Het is ontzettend leuk allemaal.”

Visser kwam 1 februari aan in het olympische gastland. ,,De tijd gaat best snel voorbij. Ik slaap goed, ga trainen op het ijs, daarna lunchen en rusten en daarna weer trainen op de fiets. Eerst schoot het rusten er nog bij in, omdat ik alles in het olympisch dorp wilde bekijken. Maar nu ga ik wel even op bed liggen. Ik wil over tien dagen in topvorm aan de start verschijnen.”

De vederlichte Visser, gezegend met een fraaie schaatstechniek, bekeek vorig jaar de WK afstanden in Gangneung nog gewoon thuis. ,,Ik heb toen geen moment gedacht dat ik er een jaar later bij zou zijn. Zelfs aan het begin van dit seizoen had ik dat idee nog helemaal niet. Ik wist niet eens wanneer de Winterspelen zouden plaatsvinden.”

Het is echter hard gegaan met Visser. Ze was eind oktober al dolblij met haar vijfde plek op de NK afstanden, goed voor haar eerste wereldbekerticket. ,,Die lach gaat twee weken niet van mijn gezicht”, reageerde ze destijds opgetogen. Maar er zat nog veel meer aan te komen. Op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) eind december pakte ze tot haar eigen verbazing (,,wat heb ik hier gedaan?”) een startbewijs voor de 5000 meter en amper een week later veroverde ze de Europese titel op de 3000 meter (,,ik sta perplex”).

Visser was daarna bij het passen van de olympische kleding op Papendal met onder anderen Sven Kramer en Ireen Wüst eveneens een tikje overdonderd. ,,Ik heb het gevoel dat ik voortdurend in de weg loop.” Inmiddels heeft de studente haar draai een beetje gevonden tussen de Hollandse schaatsgrootheden, al blijft ze onder de indruk van de olympische grandeur in Gangneung. ,,Ik probeer zoveel mogelijk te genieten, zonder mezelf verwachtingen op te leggen.”