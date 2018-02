Groenewegen slaat meteen toe in Dubai

Wielrenner Dylan Groenewegen heeft zijn eerste koers van dit jaar meteen gewonnen. De sprinter van LottoNL-Jumbo schreef de eerste etappe van de Ronde van Dubai op zijn naam. Groenewegen, vorig jaar winnaar van de slotetappe van de Tour de France op de Champs-Élysées, drukte zijn voorwiel net iets eerder over de streep dan de Deen Magnus Cort Nielsen (Astana). De Italiaan Elia Viviani (Quick-Step) eindigde als derde.

De eerste etappe van de vijfdaagse rittenkoers door het Arabische emiraat ging over 167 kilometer, van Skydive Dubai naar Palm Jumeirah. Groenewegen werd op het laatste stuk naar voren gereden door zijn ploeggenoten Amund Grøndahl Jansen en Timo Roosen en ging de sprint van ver aan. Cort Nielsen leek hem aan de andere kant van de weg bijna te verrassen, maar toch kwam de 24-jarige Amsterdammer een fractie eerder over de streep.

Groenewegen mocht als beloning op het podium liefst drie truien ophalen: de blauwe leiderstrui, de rode puntentrui en de witte trui voor beste jongere. ,,Het is mooi om hier te winnen, met al die goede sprinters”, zei de Amsterdammer, die een dag eerder niet mocht aanschuiven bij de persconferentie met de grote namen die meedoen in Dubai. ,,Vorig jaar was ik er hier een paar keer dichtbij. Ik werd toen twee keer tweede, maar won niet. Ik ben heel blij dat ik het seizoen nu op deze manier kan beginnen, met dank aan het goede werk van mijn team.”

Danny van Poppel bezorgde LottoNL-Jumbo vorige week in de Ronde van Valencia de eerste overwinning van dit jaar. De sprinter won net als Groenewegen de eerste etappe en mocht een dag in de leiderstrui rijden.