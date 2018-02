Havik ook in Kopenhagen op weg naar winst

De Nederlandse baanwielrenner Yoeri Havik ligt op koers voor een nieuwe overwinning in een zesdaagse. Na vijf van de zes dagen in Kopenhagen gaat Havik samen met zijn Belgische maat Moreno De Pauw aan de leiding. De 26-jarige Noord-Hollander won onlangs met Wim Stroetinga al voor het tweede jaar op rij de zesdaagse van Berlijn, in Rotterdam eindigde dit duo als tweede achter De Pauw en diens landgenoot Kenny De Ketele.

Havik en De Pauw maakten op de vijfde dag in de Ballerup Super Arena van Kopenhagen niet alleen een ronde achterstand goed, maar klommen ook van de derde naar de eerste plaats. Ze gaan de slotdag in met een kleine voorsprong van vier punten op De Ketele en diens Deense maat Michael Mørkøv. De nummers drie, de Duitser Leif Lampater en Marc Hester uit Denemarken, hebben al vier rondes achterstand.