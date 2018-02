Lips terug in olympisch kader eventing

Ruiter Tim Lips is door de hippische sportbond weer opgenomen in het olympisch kader eventing. Hij ontbrak vorig jaar in dat keurkorps van de KNHS omdat hij koos voor het begeleiden van het Chinese eventingteam naar de Aziatische Spelen van 2017. Eventing bestaat uit drie onderdelen: een dressuurproef, een springparcours en de cross

Lips kon daardoor niet meedoen aan het EK. De ruiter uit Breda is nu terug met zijn toppaard Bayro en heeft als doel in september mee te doen aan de Wereldruiterspelen in het Amerikaanse Tryon.

Lips liet in oktober al zien dat hij in vorm is. Met Bayro eindigde hij als tweede in de Military van Boekelo. Hij veroverde daar zijn derde Nederlandse titel.

De tweede ruiter in het olympisch kader is amazone Alice Naber-Lozeman met haar paard Peter Parker.