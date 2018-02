‘Mijn tijd staat op een briefje van Kosta’

Koen Verweij is bij de komende Winterspelen in Zuid-Korea op vier onderdelen medaillekandidaat. De Noord-Hollandse schaatser begint op 13 februari aan de 1500 meter, zijn favoriete afstand, en komt daarna in actie op de ploegachtervolging, de 1000 meter en de massastart. Een concrete doelstelling voor het aantal plakken dat hij wil pakken, heeft hij niet. ,,Ik ga van race naar race, om te beginnen de 1500 meter. Dat is meteen een heel belangrijke wedstrijd. Ik wil mijn beste race ooit neerzetten. Dan wordt het voor de anderen heel lastig.”

Verweij moet het in Gangneung doen zonder zijn coach Kosta Poltavets, die door het Russische dopingschandaal niet welkom is in Zuid-Korea. ,,Hij heeft mij een briefje gegeven met de tijd die ik ga rijden volgens hem. Welke tijd? Nee, daar zeg ik niks over”, zegt Verweij met een glimlach.

Verweij geeft toe dat de ,,gezonde spanning” in Gangneung met de dag oploopt. ,,Hoe meer druk en hoe specialer een wedstrijd, des te beter ga ik presteren.”