Nadal maakt opwachting op Queen’s

Rafael Nadal maakt in juni zijn opwachting bij het grastoernooi op Queen’s. De Spaanse nummer één van de wereld moest zich de laatste twee edities met een blessure terugtrekken.

Het is dit jaar tien jaar geleden dat hij het voorbereidingstoernooi op Wimbledon op zijn naam schreef. Hij won daarna ook het grandslamtoernooi in Londen door in de finale Roger Federder te verslaan. ,,Het was een onvergetelijk jaar in 2008. Ik kijk er naar uit om weer op Queen’s mee te doen.”

Nadal moest vorige maand bij de Australian Open geblesseerd opgeven in de kwartfinales tegen de Kroaat Marin Cilic. De verwachting is dat hij later deze maand in Mexico zijn rentree zal maken.