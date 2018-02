Oranje begint Hockey Pro League in Oceanië

De Nederlandse hockeyteams beginnen de nieuwe Hockey Pro League helemaal aan de andere kant van de wereld. Zowel de mannen als de vrouwen van Oranje spelen op 27 januari 2019 tegen Nieuw-Zeeland, op 1 februari is Australië de tegenstander. De internationale hockeybond FIH, die de nieuwe competitie organiseert, maakte dinsdag het volledige speelschema bekend.

Zowel bij de mannen als de vrouwen doen negen landen mee aan de nieuwe competitie, die de Champions Trophy en een deel van Hockey World League vervangt. Alle deelnemende landen spelen in de eerste helft van 2019 zestien wedstrijden, acht uit en acht thuis. De beste vier strijden in juni 2019 in de ‘Grand Final’ om de eindzege. Nederland is de belangrijkste kandidaat voor de organisatie daarvan.

,,We zijn blij dat we het speelschema nu kunnen presteren, zodat de wereld kan zien hoe groot deze competitie is”, zei FIH-voorzitter Narinder Dhruv Batra. ,,De fans kunnen nu data blokken in hun agenda’s, zodat ze de beste landen ter wereld kunnen zien spelen.”