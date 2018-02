Tennisster Halep slaat Fed Cup over

De Roemeense tennisster Simona Halep heeft zich afgemeld voor het duel met Canada in de Fed Cup. De huidige nummer twee van de wereld, die onlangs van de eerste plaats werd verdreven door Caroline Wozniacki, kampt met de naweeën van een enkelblessure. Halep liep die blessure op tijdens de Australian Open, maar wist desondanks de finale te halen. Daarin verloor ze het gevecht om de grandslamtitel én de koppositie op de mondiale ranglijst van Wozniacki.

,,Ik ben nog niet volledig hersteld en dus kan ik niet meedoen in de Fed Cup”, schreef Halep op Facebook. ,,Het team heeft vier fitte speelsters nodig, daarom heb ik de bondscoach gevraagd om iemand in mijn plaats op te stellen die wel 100 procent fit is.” De 26-jarige Roemeense won begin dit jaar het WTA-toernooi van Shenzhen.

Roemenië treft Canada op hardcourt in Cluj. Het betreft een krachtmeting in wereldgroep II. De winnaar mag in de play-offs gaan strijden om een plek op het hoogste niveau, waarin de Nederlandse tennissters uitkomen. Oranje treft in de eerste ronde de Verenigde Staten.