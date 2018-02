Verbij: ik ben er klaar voor

Deelname aan de Olympische Spelen is voor Kai Verbij niet in gevaar. De 23-jarige schaatser van Team Plantina is nagenoeg hersteld van een blessure aan zijn bovenbeen, eind december opgelopen tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf.

,,Ik sta er goed voor. Inmiddels heb ik alweer wat ‘starts’ geoefend en ik heb geen reactie gehad. Ik ben er klaar voor”, zei Verbij in het atletendorp, waar hij krachttrainingen deed met trainer Gerard van Velde en ploeggenoot Ronald Mulder.

Verbij doet in Gangneung mee op zowel de 500 als 1000 meter. Beide afstanden staan in de laatste week van de Olympische Spelen op het programma. De 500 meter is maandag 19 februari en de dubbele afstand volgt vier dagen later. ,,Het is voor mij een luxe dat ik nog even de tijd heb”, aldus de sprinter, die zich op de 500 meter op eigen kracht kwalificeerde en op de 1000 meter werd aangewezen door schaatsbond KNSB.