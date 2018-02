Badr Hari afgetraind de ring in tegen Gerges

Met een strak koppie nam Badr Hari plaats achter de microfoon voor de persconferentie over zijn gevecht met Hesdy Gerges op 3 maart in Ahoy. ,,Een paar jaar geleden had ik geen zweetdruppel gelaten voor het huidige deelnemersveld in het kickboksen”, zei hij. ,,In de vorm waarin ik nu weer steek heb ik daarom ook geen concurrentie.”

De 33-jarige Gerges hoorde zijn leeftijdgenoot onbewogen aan. ,,Laten we er nu maar een mooie show van maken”, merkte hij droogjes op. ,,Het wordt vuurwerk. De trainingen lopen naar wens. Ik ben ook sterk in mijn hoofd. Ik denk te kunnen winnen. Dat kan in één ronde, maar ook in drie ronden.”

Bad Blood heet de rematch van beide Amsterdammers. Gerges, van Egyptische afkomst, en de Marokkaan Hari stonden acht jaar geleden voor het laatst tegenover elkaar. Gerges won omdat Badr Hari natrapte en werd gediskwalificeerd. ,,Die dingen gebeuren”, blikte de boosdoener terug. ,,Ik was jong. Nu ben ik denk ik wel op mijn piek wat betreft volwassenheid.”

Zowel Gerges als Hari raakte de afgelopen jaren in opspraak buiten de ring. Gerges kreeg 4,5 jaar voor betrokkenheid bij de invoer van 128 kilo cocaïne maar werd later weer vrijgesproken omdat er fouten waren gemaakt in zijn proces. Hari zat na zijn mislukte gevecht met Rico Verhoeven, waarin hij al snel geblesseerd raakte, een celstraf uit voor een serie mishandelingen in het uitgaansleven.

,,Tegen Rico was ik niet als nu”, erkende Hari die vermoedelijk aan het einde van het jaar een herkansing krijgt tegen de Brabander. ,,Ik ben nu alleen maar bezig met deze wedstrijd. Maar ik ben een broodvechter, dus als het geld goed is dan zal ik weer tegen Verhoeven vechten.”