De Jong weet hoe het niet moet

Medaillekandidate Antoinette de Jong weet één ding zeker in de opbouw naar haar olympische race op de 3000 meter, zaterdag in Gangneung. ,,Ik moet mijn eigen rit rijden en niet naar anderen kijken. Gewoon mijn eigen ding doen. Maar goed zal niet goed genoeg zijn. Ik wil mijn beste race schaatsen en als het niet mijn beste race is, dan wil ik de beste tijd rijden. Dus met een goede race en de beste tijd kan ik ook tevreden zijn.”

De Jong (22) heeft geleerd van haar mislukte debuut bij Sotsji 2014 (zevende). ,,Ik stond in de laatste race, keek naar het scorebord en zag 4.03 als beste tijd. Ik dacht toen: ‘dat kan ik ook rijden’. Daarna verstijfde ik en kwam er niets meer van terecht. Ik had destijds ook nog nooit het gevoel meegemaakt van een grote wedstrijd. Ik kwam in Sotsji voor de eerste keer in de grotemensenwereld. Het was zo overweldigend allemaal, Sotsji was voor mij één groot circus. Toen was alles nieuw, maar nu ben ik er fysiek en mentaal wel helemaal klaar voor. Ik weet in elk geval hoe het niet moet bij de Winterspelen.”