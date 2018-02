Donar plaatst zich voor play-offs Europa Cup

De basketballers van Donar hebben voor het eerst de play-offs behaald in een Europees toernooi. De ploeg uit Groningen versloeg het Belgische Belfius Mons-Hainaut met 96-72 en was daarmee niet meer afhankelijk van het andere resultaat in de poule. Donar werd groepswinnaar in de tweede poulefase en voegde zich zo bij de laatste zestien van het tweede Europese toernooi.

Brandyn Curry was de topschutter aan Groningse kant. Hij kwam in een met meer dan 4000 toeschouwers uitverkocht Martini Plaza tot 23 punten. In de volgende fase, waarvoor nog wordt geloot, stromen ook teams in uit de Champions League. De duels zijn op 7 en 14 maart.