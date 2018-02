Federer deelnemer tennistoernooi Rotterdam

Roger Federer neemt volgende week deel aan het 45e ABN AMRO World Tennis Tournament, het ATP-toernooi van Rotterdam. De Zwitser, twintigvoudig grandslamwinnaar, stond aanvankelijk niet op de deelnemerslijst, maar heeft zijn komst bevestigd. Hij krijgt een wildcard. Het toernooi in Ahoy begint maandag.

,,Het is geweldig dat Roger er last-minute voor heeft gekozen om naar ons toernooi te komen. Na zijn fantastische resultaat op de Australian Open is het schitterend nieuws dat hij er in Rotterdam bij is”, zei toernooidirecteur Richard Krajicek. Federer won onlangs het eerste grandslamtoernooi van dit jaar. In de finale versloeg hij de Kroaat Marin Cilic. Het is de negende keer dat hij in Rotterdam te zien is. Federer won het toernooi in 2005 en 2012.

,,Het toernooi is speciaal voor mij”, tekende de organisatie op uit de mond van de 36-jarige tennislegende. ,,Ik herinner me de eerste keer dat ik er speelde in 1999, omdat het één van de eerste toernooien was, waar ik de kans kreeg om op het hoogste niveau te spelen. Het voelt goed om mee te doen aan deze jubileumeditie.”

Krajicek had al topspelers als David Goffin, Grigor Dimitrov, Alexander Zverev, Stan Wawrinka en Jo-Wilfried Tsonga op de deelnemerslijst staan. De komst van Federer maakt het veld in Rotterdam een van de sterkste ooit. ,,De afgelopen twaalf maanden hebben zijn enorme drive getoond, het is volkomen logisch dat hij wil profiteren van zijn huidige vorm. We zijn natuurlijk enorm blij met deze buitenkans en zien het als een kroon op ons 45-jarig jubileum”, aldus de toernooidirecteur. Wanneer Federer voor het eerst in actie komt is nog niet bekend: normaal gesproken is dat dinsdag of woensdag.