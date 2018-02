Federer kan in Ahoy oudste nummer één worden

De komst van Roger Federer naar het tennistoernooi van Rotterdam krijgt volgende week nog een extra tintje. Als de 36-jarige Zwitser bij het ABN AMRO World Tennis Tournament de halve finales haalt, wordt hij de oudste aanvoerder van de wereldranglijst ooit.

Federer staat nu nog op de tweede plaats achter zijn eeuwige rivaal Rafael Nadal. De 31-jarige Spanjaard is geblesseerd en zal niet eerder dan aan het einde van deze maand zijn rentree maken. Als Federer voor het eerst sinds 2012 weer de wereldranglijst aanvoert, lost hij de Amerikaan Andre Agassi af als oudste nummer één. Agassi was 33, toen hij in 2003 nog op één stond.