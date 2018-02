Haase snel uitgeschakeld in Sofia

Tennisser Robin Haase is in de eerste ronde van het toernooi in Sofia uitgeschakeld. De Haagse nummer 42 van de wereld, als vijfde geplaatst in Bulgarije, verloor in twee sets van de Roemeen Marius Copil: 7-6 (5) 6-4.

Copil, de nummer 93 van de wereld, won het eerste bedrijf in de tiebreak en had in de tweede set voldoende aan één break om de partij naar zich toe te trekken.

Haase zal niet topfit op de tennisbaan hebben gestaan. Hij werkte afgelopen weekeinde in Albertville drie zware wedstrijden af in de verloren Daviscupontmoeting met Frankrijk.