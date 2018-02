Openingsceremonie Spelen gewoon in de avond

Het tijdstip van de openingsceremonie van de Olympische Spelen wordt niet aangepast. Het organisatiecomité liet tijdens een persconferentie weten dat het ondanks de kou in Pyeongchang verantwoord is de feestelijke opening door te laten gaan op het afgesproken tijdstip.

De verwachting is dat de temperatuur vrijdagavond tussen 20.00 en 23.00 uur, wanneer de opening plaatsvindt, tussen de -5 en -2 graden is. De gevoelstemperatuur ligt vermoedelijk rond -10 graden, aldus een woordvoerder. ,,We hebben de nodige maatregelen genomen om toeschouwers tegen de kou te beschermen. Mensen moeten zich ook goed voorbereiden voor ze naar het stadion komen en zich goed aankleden.”

Een dag na de openingsceremonie valt mogelijk veel sneeuw en vanaf zondag gaat de temperatuur voor een tijdje verder naar beneden. Het uitstellen van sportonderdelen die in de buitenlucht plaatsvinden, zoals skiën en snowboarden, is volgens de organisatie nog niet aan de orde. ,,We houden de situatie dagelijks in de gaten.”