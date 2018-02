Pyeongchang heeft ‘nieuwe’ dopingflesjes

De fabrikant van de flesjes waarin de urine- en bloedmonsters worden bewaard, heeft een nieuwe partij van de oude modellen geproduceerd voor de Olympische Spelen in Pyeongchang. Het mondiale antidopingbureau WADA had vorige week besloten om op de oude flesjes terug te grijpen, nadat in een uitzending van de Duitse zender ARD was aangetoond dat de nieuwe flesjes met de hand geopend konden worden zodra ze bevroren waren.

Fabrikant Berlinger heeft nu als vervanging 4500 dopingkits aangeleverd van het oude model. Wel hebben de flesjes een extra watermerk gekregen, laat woordvoerder Hans Klaus weten. Hoe de beveiliging eruitziet, is een bedrijfsgeheim. De eerste lading is reeds in Seoul, de tweede en derde lading komen donderdag aan.

Het bedrijf had een nieuw model van de flesjes ontworpen, nadat bij de Spelen van Sotsji in 2014 met de urinestalen van Russische sporters geknoeid was. De verzegeling van de nieuwe flesjes bleek volgens Duitse onderzoekers echter eveneens te kraken.