Van Beek blij met ‘vierde plek’

Schaatsster Lotte van Beek behaalde bij de Sotsji 2014 olympisch goud op de ploegachtervolging en brons op de 1500 meter. Voor hetzelfde resultaat bij Pyeongchang 2018 wil ze vooraf niet onvoorwaardelijk tekenen. ,,Ik kan nu wel zeggen ik wil dit en ik wil dat, maar wat de concurrentie doet heb ik niet in de hand. Ik heb alleen mijn eigen races in de hand. In Sotsji zette ik mijn beste races neer. Daar zou ik nu wel voor willen tekenen. En wat het waard is, zien we dan vanzelf wel.”

Als Van Beek de stijgende lijn in haar prestatiecurve doorzet bij de Winterspelen is ze tot veel in staat. De 26-jarige Zwolse eindigde eind december als tweede op de 1500 meter op het olympisch kwalificatietoernooi en won amper een week later twee Europese titels (1500 meter en ploegachtervolging) in Kolomna. ,,Met name in Rusland was ik erg sterk. Daar had ik een heel goed gevoel bij. Nu wil ik het hier ook laten zien met een optimale race op de 1500 meter.”

Voor Van Beek staat er maandag op de schaatsmijl niet alleen een olympische medaille op het spel. De schaatsster van gewest Friesland kan zich ook in de kijker rijden van bondscoach Geert Kuiper, die zijn eerste drietal voor de ploegachtervolging pas na de individuele nummers bekend zal maken. ,,Ik lees overal dat ik reserve ben als vierde rijdster, maar er zijn er gewoon vier geselecteerd. Ik ben dus blij met die vierde plek. De olympische vorm in de eerste week zal een rol gaan spelen in de keuze van de bondscoach. Voor mij is het simpel: ik moet op de 1500 meter de race van mijn leven rijden. Daar heb ik zelf controle over, daar kan ik veel mee afdwingen.”