Vier ijsbanen azen op eerste marathon

De strijd om de organisatie van de eerste marathon op natuurijs is weer in volle hevigheid losgebarsten. Vier ijsclubs azen op de primeur en dat zijn weer de aloude namen: Noordlaren (Groningen), Veenoord (Drenthe), Haaksbergen (Overijssel) en Arnhem (Gelderland). ,,Alle vier de banen zijn aardig op weg”, zegt competitieleider marathon Willem Hut van schaatsbond KNSB. ,,Maar ik had gehoopt deze woensdagochtend al ergens ijs te kunnen meten en zover is het helaas nog niet.”

De ijsvloer moet 3 centimeter dik zijn; pas dan mag het schaatspeloton los. De ijsbaan van vereniging STG Rijn-IJssel/AIJC Thialf in Arnhem zit er het dichtst bij, met ongeveer 25 millimeter ijs. Onbekenden hebben daar echter afgelopen nacht schade aan de piste aangericht. Veenoord en Haaksbergen zitten op ruim 20 millimeter. In Noordlaren steekt de ijsvloer sinds vannacht ‘boven de sintels’ uit, zoals dat heet.

Hut bekijkt de situatie van uur tot uur, want de grote vraag is hoe de ijsbanen het houden onder de stijgende temperatuur en de zonkracht. Vervolgens is het dan afwachten hoe hard het komende avond en nacht gaat vriezen ,,De weersverwachting is gunstig, maar het blijft heel lastig te voorspellen of en wanneer we aan de bak kunnen”, aldus Hut.

Noordlaren had vorige winter de primeur op 18 januari. Simon Schouten won bij de mannen en Lisa van der Geest bij de vrouwen. Schaats- en skeelerclub IJSCH uit Haaksbergen was in de winter daarvoor de eerste.