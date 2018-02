Viviani blijft Groenewegen nipt voor

Elia Viviani heeft de tweede etappe in de Ronde van Dubai gewonnen. De sprinter van Quick-Step was de snelste na 190 kilometer met finish in Ras Al Khaimah. De Italiaan klopte Dylan Groenewegen van LottoNL-Jumbo en Riccardo Minali van Astana.

Viviani gaf zichzelf zo op zijn 29e verjaardag een passend cadeau. De Italiaan won eerder al een etappe in de Tour Down Under en was dinsdag derde in de eerste etappe.

Groenewegen houdt wel de leiderstrui in Dubai. De Nederlander heeft twee seconden voorsprong op Viviani.