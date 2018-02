Wüst gaat zaterdag meteen voor goud

Ireen Wüst verdedigt zaterdag, op de eerste schaatsdag bij de Winterspelen van Pyeongchang 2018, haar olympische titel op de 3000 meter. ,,Ik ga meteen voor goud. Als het niet lukt, komen er hier nog andere winstkansen”, zegt de 31-jarige Brabantse in de olympische ijshal in Gangneung.

Wüst, tevens wereldkampioen op de 3000 meter, komt in Zuid-Korea eveneens uit op de 1000 meter, de 1500 meter en de ploegachtervolging. ,,Ik schat mijn kansen op goud op de 1500 en 3000 meter even hoog in. Vorig jaar zat ik hier in Gangneung bij de WK afstanden 0,1 seconde van de winnende tijd van Heather Bergsma. Ik kan echt heel snelle 1500 meters rijden, zeker op het prima ijs dat hier ligt.”

Wüst won vorig jaar de 3000 meter bij de WK afstanden in Gangneung met een tijd van 3.59,05. ,,Voor olympisch goud moet het sneller en het zal zaterdag hier ook sneller gaan.”