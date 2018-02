Boer Bob gaat eerder naar huis

Hij wil het geen heimwee noemen, maar (marathon)schaatser Bob de Vries gaat bij de Winterspelen in Zuid-Korea wel ongeveer een week eerder naar huis. ,,Ik vlieg waarschijnlijk volgend weekeinde terug”, vertelt de 33-jarige stayer van Team Clafis op de olympische ijsbaan in Gangneung. Zijn drie kleine kinderen en zijn vijftig koeien kan en wil hij niet langer missen. Zijn vrouw komt nog wel even langs in Zuid-Korea.

De Friese boer uit Haule rijdt komende zondag de 5000 meter, de afstand waarop hij eind december bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) Sven Kramer een zeldzame ‘nederlaag’ bezorgde. ,,Daarna ben ik in principe klaar. Nee, ik ga niet direct aan het bier in het Holland House, want ik ben nog reserve voor de 10.000 meter op donderdag. Nou ja, als ik zondag win, zal ik waarschijnlijk toch wel een paar biertjes nemen.”