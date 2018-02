Britse concurrente Maas haakt af na hielbreuk

De Britse snowboardster Katie Ormerod heeft zich een dag voor de start van de Olympische Spelen in Pyeongchang moeten terugtrekken. De twintigjarige snowboardster, die in actie kwam op de onderdelen slopestyle en big air en daarbij een van de concurrenten is van de Nederlandse Cheryl Maas, heeft haar rechterhiel gebroken en kan niet deelnemen.

Ormerod had woensdag bij de training al een breuk aan haar pols opgelopen. Donderdag kwam ze opnieuw ten val in de training en brak daarbij haar rechterhiel. Ormerod is meteen geopereerd. “We zijn geschokt voor Katie die in goede vorm naar de Olympische Spelen was afgereisd. Ze is zeer getalenteerd en absoluut een voorbeeld voor velen”, liet directeur Dan Hunt van de Britse ski- en snowboardbond weten.

Ormerod was vorig jaar in Moskou de eerste Britse die goud won bij een wereldbekerwedstrijd big air. Ze eindigde in 2016 ook als derde op de slopestyle op de X Games in Aspen.