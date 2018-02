Cavendish sprint naar dagzege in Dubai

Mark Cavendish heeft de derde etappe in de Ronde van Dubai gewonnen. In een massasprint, de derde op rij in Dubai, was de Brit van Dimension Data sneller dan Nacer Bouhanni van Cofidis en Marcel Kittel. Na 190 kilometer kwam Dylan Groenewegen als tiende over de eindstreep in Fujairah.

Met de etappewinst in Dubai boekte Cavendish zijn eerste zege van het seizoen en het was ook de eerste overwinning van zijn werkgever Dimension Data.

Groenewegen won de eerste etappe van de Ronde van Dubai, waarna de Italiaan Elia Viviani de tweede op zijn naam schreef. De Nederlandse sprinter van LottoNL-Jumbo stond ook na de derde etappe bovenaan het algemeen klassement met een voorsprong van 2 seconden op Viviani en 6 seconden op Cavendish. De jury besloot echter om Groenewegen een tijdstraf te geven van 20 seconden omdat hij te veel achter de auto’s reed in de derde etappe en zo uit de wind bleef.

De Nederlander duikelt daardoor uit de top 10 en Viviani mag vrijdag de blauwe leiderstrui aantrekken. Groenewegen staat nog wel aan kop van het puntenklassement in Dubai.