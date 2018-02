James bezorgt Cavaliers zege in de zoemer

Utah Jazz is aan een sterke reeks bezig en boekte tegen Memphis Grizzlies de zevende achtereenvolgende zege, 92-88. Ricky Rubio was met 29 punten het beste op dreef bij de winnende ploeg.

LeBron James was in de wedstrijd tegen Minnesota Timberwolves weer van grote waarde voor Cleveland Cavaliers. In de zoemer bezorgde hij zijn ploeg in de verlenging de overwinning, 140-138.

