Joeskov en Koelizjnikov ook in beroep bij CAS

De Russische schaatsers Pavel Koelizjnikov en Denis Joeskov hebben ook beroep aangetekend bij het internationale sporttribunaal CAS tegen hun uitsluiting van de Olympische Spelen in Pyeongchang. Ze maken deel uit van een groep van dertien sporters en begeleiders die het voorbeeld hebben gevolgd van diverse andere landgenoten die al eerder in beroep gingen.

In totaal 45 Russen meldden zich eerder bij het CAS om toch deelname aan de Spelen af te dwingen. Ze zijn door het IOC uitgesloten na het dopingschandaal bij de vorige Winterspelen in Sotsji.

Het CAS zal de spoedzaken behandelen in het kantoor dat het hof van sportarbitrage in Pyeongchang heeft geopend. De verwachting is dat het CAS vrijdagmorgen uitspraak doet. In Pyeongchang is vrijdag de openingsceremonie van de Spelen.

De schaatsers Koelizjnikov en Joeskov golden als medaillekandidaten voor de Spelen in Zuid-Korea. Ze stapten eerst naar een Zwitserse rechtbank om deelname af te dwingen, maar volgens de website Insidethegames hebben zij die zaak verloren.

In de spoedzitting bij het CAS proberen de uitgesloten sporters toch een plek te krijgen in het team dat onder neutrale vlag toch mag meedoen aan de Spelen. Dit team bestaat uit ‘schone’ atleten die hebben kunnen aantonen dat ze nooit met doping in aanraking zijn geweest.

Een groep van vijftien Russen, die bestaat uit dertien sporters en twee coaches, was eerder met succes in beroep gegaan bij het CAS tegen hun levenslange schorsing door het IOC. De sportrechters vonden dat niet voldoende kon worden aangetoond dat zij tijdens de vorige Spelen de dopingregels hadden overtreden. Het IOC bleef echter bij de weigering de Russen toe te laten in Pyeongchang.