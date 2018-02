Kramer ligt niet wakker van loting

Sven Kramer heeft zich voorgenomen om zich niet druk te maken over de loting voor de olympische 5000 meter (zondag) en 10.000 meter (volgende week donderdag) in Gangneung. ,,Natuurlijk heb ik een voorkeur, maar ik wil er hier niet over nadenken. Het maakt mij niet uit in welke rit ik zit. Ik moet gewoon twee keer de race van mijn leven rijden. Daar houd ik mij aan vast. Het is wat het is en het komt zoals het komt.”

Kramer is een erkend racer, die graag een beetje speelt met zijn tegenstander en zijn rondeschema’s als het zo uitkomt. Het gevaar bestaat dan echter dat de tijd enigszins ondergeschikt raakt aan het onderlinge duel. Rivalen als Ted-Jan Bloemen en Jorrit Bergsma rijden liever hun eigen race en hebben zich in de persoonlijke strijd met Kramer wel eens laten laten afbluffen.

,,We zien wel hoe de loting uitpakt”, merkt Kramer op. ,,Vorig jaar werd ik hier wereldkampioen op de 5000 meter met een tijd van 6.06,82. Dat is volgens mij nu weer goed genoeg voor goud, maar ik denk dat het harder zal gaan.”