Kramer wil door olympische muur heen rijden

Sven Kramer toont bij het begin van zijn internationale persconferentie op de Gangneung Oval meteen zijn scherpte. ,,Dit is de laatste kans om hem te spreken voor de 5000 meter op zondag”, waarschuwt de perschef van sportkoepel NOC*NSF in de goedgevulde mediaruimte. De Friese grootmeester zelf zegt dan in één adem: ,,En ook voor de 10.000 meter, de ploegachtervolging en de massastart.”

Kramer is geen groot liefhebber van zijn onderonsjes met de pers, maar ook deze keer doet hij toch weer zijn best. Nadat hij eerst wat internationale vragen over de massastart en zijn rivaal Ted-Jan Bloemen handig had gepareerd, wil er iemand weten wat het verschil is tussen schaatsen als underdog en als grote favoriet. ,,Nou, ik rijd als sinds mijn achtste niet meer als underdog”, grapt hij.

Daarna gaat Kramer serieus op zijn structurele positie aan de wereldtop in. ,,Het is altijd moeilijk om als favoriet te rijden. Soms schaats ik daardoor wat verdedigend. Dan kijk ik over mijn schouders en probeer ik niet te verliezen. Maar je kunt ook racen om te winnen. Zoals toen ik achttien of negentien was en compleet door een muur heen reed. Ervaring helpt dan niet altijd. Die moet ik dan van me afzetten. Ik ga hier vol gas geven om te winnen en niet racen om niet te willen verliezen.”

Kramer (31) waardeert naar eigen zeggen nu veel meer het schaatsen op het hoogste niveau dan pakweg acht jaar geleden. ,,Bij de Winterspelen van Vancouver 2010 was ik jong, had ik nog veel te weinig ervaring en lag er veel druk op mijn schouders. Maar ik ben ouder en ouder geworden en geniet nu veel meer van het moment. Dat geeft ook een goed gevoel.”

Kramer zei anderhalve week geleden tijdens het trainingskamp in Collalbo nog dat hij ,,met smart” wacht op zijn supervorm. Gezien zijn sterke tijd eerder deze week in een trainingsrit op de 3000 meter (3.38,64) lijkt hij klaar voor een ‘goldrush’ in Gangneung. ,,Ik voel me zeker beter dan in Collalbo. Dat moet ook wel, want daar wilde ik nog niet in topvorm zijn. Dan zou ik hier nu een probleem hebben, want het is moeilijk topvorm lang vast te houden. Ik heb nu niets te klagen, het wordt tijd dat we gaan racen.”