NOC*NSF sluit zich af voor ‘dossier Rusland’

NOC*NSF houdt zich de komende weken even niet bezig met de dopingverhalen in de Russische sport. Chef de mission Jeroen Bijl wil dat de focus vanaf vrijdag volledig ligt op de Olympische Spelen.

,,Het speelt al een hele tijd. Het is een moeilijk dossier. Tot voor twee dagen volgde ik het op de voet en kende ik het dossier inhoudelijk goed”, aldus Bijl. ,,We laten het nu even los. De Spelen beginnen over twee dagen en de sporters zijn er absoluut niet mee bezig. Ze zien straks wel tegenover wie ze in de arena staan. Ik kan er van alles vinden en natuurlijk zijn we voor schone sport. Dat is duidelijk. Maar het gaat nu om de sport en we laten het liggen bij de instanties die er over gaan.”