Otter: Knegt beste shorttracker in de wereld

Jeroen Otter begrijpt dat Sjinkie Knegt als favoriet aan het olympische shorttracktoernooi begint. Zekerheid op succes geeft die rol de Nederlander echter niet, zegt de coach in het olympisch dorp in Gangneung.

,,Sjinkie is de beste shorttracker in de wereld. Dat wil nog niet altijd zeggen dat je de prijzen naar je toetrekt. Grosso modo, over een heel seizoen, staat die jongen gewoon bovenaan. In ieder geval in de top drie”, aldus Otter. ,,Voor de 1500 meter van zaterdag zegt dat niet zoveel. Het is niet dat hij de kwaliteiten ontbeert om daar te winnen. Maar gebeuren er dingen waar hij zelf geen controle op heeft. Misschien rijdt er wel een of andere Colombiaan voor hem of hij wordt doormidden gereden door bijvoorbeeld een Belg die verkeerd passeert. Dan ben je weg, dat zou zomaar kunnen.”

Knegt, die bij de vorige Spelen brons won op de 1000 meter, is door zijn concurrenten uit Zuid-Korea naar voren geschoven als favoriet. ,,Misschien doen ze dat bewust. Dat ze hopen dat het doorsijpelt naar het Nederlandse kamp. Maar van Sjinkie wordt veel verwacht”, aldus Otter, die het verwachtingspatroon rond Knegt en de Nederlandse ploeg in vier jaar tijd flink heeft zien veranderen.

,,Dat geldt niet alleen voor de buitenwereld, maar ook voor mezelf. We hebben zeker een aantal kansen. Mijn ervaring zegt wel dat je in shorttrack drie potentiĆ«le kansen nodig hebt, om er eentje te kunnen verzilveren. Of eigenlijk moet ik een ander woord gebruiken. Want we willen goud”, aldus de coach, die goed met de druk om lijkt te kunnen gaan.

,,Het verbaast me dat ik nog redelijk rustig ben. Dat komt misschien ook dat ik vertrouwen heb in het team, meer dan in Sotsji. En de wedstrijd is nog 48 uur weg, dus ik heb makkelijk lullen. Als je de vraag een half uur voor de wedstrijd stelt, krijg je een heel ander antwoord.”