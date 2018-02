Smeekens gaat niet op zijn kop staan

Jan Smeekens is niet van plan als vlaggendrager vrijdag tijdens de openingsceremonie van Pyeongchang 2018 ,,op zijn kop” te gaan staan. ,,Maar ik heb wel een paar trainingskampen achter de rug”, lacht de regerend wereldkampioen op de 500 meter op de Gangneung Oval. ,,De techniek en de tactiek zijn bekend. Ik ga gewoon zwaaien met die vlag, meer niet.”

Smeekens keek tevreden terug op de eerste ijstraining die hij net had afgewerkt. ,,Het voelde goed aan, als vanouds eigenlijk. Vorig jaar waren we hier natuurlijk ook al voor de WK afstanden en het is heerlijk om weer terug te zijn. Natuurlijk ga ik hier weer voor goud. Er zijn echter veel kanshebbers op de titel. Dat is het mooie van de 500 meter, die natuurlijk ook in Nederland heel sterk bezet is met meerdere medaillekandidaten.”

Smeekens viert zondag zijn 31e verjaardag, ruim een week voor zijn race op de 500 meter. ,,Het is alweer de derde keer dat ik jarig ben op de Spelen. Dat is misschien wel bijzonder, maar ik ben hier om te schaatsen en niet om jarig te zijn.”