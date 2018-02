TeamNL loopt vanwege Koreaans alfabet voorin

Normaal gesproken is het bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen even wachten voordat de Nederlandse sporters het stadion binnen lopen. In Pyeongchang is TeamNL vrijdag al als vijfde land aan de beurt. Dat heeft te maken met het Koreaanse alfabet, zei chef de mission Jeroen Bijl donderdag in het Holland Heineken House, waar hij de doelstelling van vijftien te behalen medailles bekendmaakte.

Elf van de 33 Nederlandse sporters lopen mee. Zij wachten niet de gehele ceremonie af. ,,We worden rond half zes opgehaald bij ons appartement. Ik verwacht dat we rond kwart voor tien of tien uur weer terug zijn”, aldus Bijl. ,,Ik schat dat wij een half uur in de kou staan. De sporters zullen na de show niet in het stadion blijven.”