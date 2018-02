Ter Mors put hoop uit trainingsrit

Jorien ter Mors lijkt haar vorm op tijd terug te hebben. De schaatsster liep in december tijdens het olympisch kwalificatietoernooi een ticket op de 1500 meter mis, waardoor ze in Gangneung haar titel niet mag verdedigen.

Ter Mors doet op de langebaan wel mee op de 500 en 1000 meter. Op de kilometer zette ze woensdag tijdens een trainingsrit een tijd neer van 1.14,37, dat was haar beste prestatie op die afstand dit seizoen.

,,Een goede race is altijd fijn, toch?”, keek Ter Mors donderdag terug op die rit. ,,Dit was een prima rit richting volgende week. Vertrouwen had ik sowieso al wel. Ik weet dat ik goed schaats. Gisteren was daar een bevestiging van.”

De Enschedese doet op de Spelen in Zuid-Korea ook mee bij het shorttracken, op de 1500 meter en de relay.