Van Gerwen en Cross onderuit in Premier League

Darter Peter Wright heeft Michael van Gerwen een nederlaag toegebracht in de Premier League. De Schotse nummer twee van de wereld nam al vroeg in de partij een voorsprong en hield die vast: 7-5. Van Gerwen knokte zich nog terug in de wedstrijd op 5-4 na een finish van 170, maar de Brabander miste in Cardiff te veel pijlen op de dubbels en kon Wright niet meer bijhalen.

Eerder op de avond had Simon Whitlock regerend wereldkampioen Rob Cross met 7-1 afgedroogd. Cross had een week eerder al een forse nederlaag geleden tegen Van Gerwen: 7-2.