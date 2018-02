‘Williams klaar voor duel met Oranje’

Serena Williams is klaar voor de wedstrijd in de Fed Cup dit weekend tegen de Nederlandse tennissters. Volgens de Amerikaanse teamcaptain Kathy Rinaldi kijkt Williams ernaar uit om voor eigen publiek in Asheville de baan op te gaan.

,,Ze is net terug. Maar na de geboorte van haar dochter is het zo snel gegaan. Ze is zeer professioneel en wil graag spelen voor haar land. Ze zal er klaar voor zijn”, aldus Rinaldi.

Williams besloot in januari nog wel af te zien van een rentree bij de Australian Open, maar heeft daarna hard gewerkt. Ze maakt voor het eerst sinds april 2015 haar opwachting in de landenwedstrijd.

Nederland en Amerika nemen het tegen elkaar op in de eerste ronde van de wereldgroep. Richèl Hogenkamp, Arantxa Rus, Lesley Kerkhove en Demi Schuurs nemen het op tegen Serena en Venus Williams en Coco Vandeweghe en Lauren Davis. Kiki Bertens maakt geen deel uit van de Nederlandse selectie.

,,We zijn de underdogs”, weet captain Paul Haarhuis. ,,Hoe vaak verliest Serena van iemand buiten de top tien of top twintig? Maar we moeten erin blijven geloven dat alles mogelijk is.”