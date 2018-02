23e Winterspelen van start in Pyeongchang

De 23e editie van de Winterspelen begint vrijdag in Pyeongchang. Nederland wordt bij het evenement vertegenwoordigd door 33 sporters, die actief zijn in het langebaanschaatsen, shorttrack, snowboarden en skeleton.

De openingsceremonie in Zuid-Korea start om 20.00 uur. In Nederland is het dan 12.00 uur. TeamNL loopt slechts mee met elf sporters. De overige 22 blijven weg uit het stadion omdat de ceremonie niet past in de voorbereiding op hun wedstrijd. Veel Nederlandse sporters komen zaterdag of zondag al in actie.

Jan Smeekens draagt de Nederlandse vlag. De overige tien sporters die meelopen zijn schaatsers Anice Das, Patrick Roest, Kjeld Nuis, Esmee Visser, Ronald Mulder, Kai Verbij, Annouk van der Weijden en Irene Schouten, skeletonster Kimberley Bos en snowboardster Cheryl Maas.

De doelstelling van NOC*NSF is het behalen van vijftien medailles, zei chef de mission Jeroen Bijl donderdag. Als ondergrens heeft de sportkoepel dertien plakken genoemd. Bij de vorige Winterspelen in Sotsji behaalde Oranje 24 medailles.