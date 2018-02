Alonso dit WK in alle langeafstandsraces

Formule 1-coureur Fernando Alonso kan dit seizoen in actie komen bij alle langeafstandsraces van het WK endurance. De organisatie van de Zes Uur van Fuji heeft de Japanse langeafstandsrace verplaatst naar 14 oktober, zodat die niet samenvalt met de Grote Prijs van de Verenigde Staten op 21 oktober.

De 36-jarige Spanjaard, die in de Formule 1 voor McLaren rijdt, kan zo ook de langeafstandsraces rijden voor Toyota. De Japanse autofabrikant is eigenaar van de baan van Fuji en wilde Alonso graag op het ‘thuiscircuit’ laten rijden.

Het contract dat Alonso met Toyota heeft afgesloten, houdt in dat hij dit jaar alle zes langeafstandsraces uit het WK endurance zal rijden. Zijn focus ligt echter op de Formule 1.

Alonso droomt er van om de ‘Triple Crown’ te winnen: de Grand Prix van Monaco, de Indy 500 en de 24 Uur van Le Mans. ‘Le Mans’ is de belangrijkste van de zes langeafstandsraces. De Brit Graham Hill is de enige coureur die deze drie wedstrijden allemaal heeft gewonnen. Op de palmares van Alonso staat vooralsnog alleen de zege in Monaco in de Formule 1.