Bach loopt stukje met fakkel in Pyeongchang

De olympische vlam is bijna op de plaats van eindbestemming aangekomen. Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, liep vrijdag in Pyeongchang een paar honderd meter met de fakkel en gaf die vervolgens door aan Miroslav Lacjak, de huidige voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Bach posseerde bij het olympisch dorp met bezoekers en wisselde badges uit. ,,Dit worden fantastische Olympische Spelen. We gaan mooie sportmomenten beleven”, aldus Bach.

De olympische vlam komt vrijdagavond (Zuid-Koreaanse tijd) aan in het Olympisch Stadion en heeft dan een reis van maanden achter de rug. Eind oktober werd de vlam in het Griekse Olympia officieel ontstoken en kregen de Zuid-Koreaanse organisatoren het vuur in handen. Sinds honderd dagen is de fakkel in Zuid-Korea.

,,Ik weet zeker dat Korea de hele wereld op een geweldige manier welkom heet en kennis laat maken met de cultuur in dit land. Ik hoop dat we ons deze Spelen straks herinneren als een mooie tijd”, sprak Bach.

Lee Hee-beom, de baas van het olympisch organisatiecomité, is blij dat de Spelen gaan beginnen. ,,Het is eindelijk zover. Het waren zeven lange jaren van voorbereiding”, zei hij.

De voorbije dagen was veel te doen om de kou in Pyeongchang. Uitgerekend vrijdag, de dag van de opening, ligt de temperatuur hoger dan afgelopen week. ,,We kunnen zeggen dat God ons heeft geholpen met het weer. We zijn er klaar voor”, besloot Lee.