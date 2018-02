CAS wijst beroep van Russische sporters af

De Russische sporters die via het CAS alsnog deelname aan de Olympische Spelen wilden bewerkstelligen, zijn daarin niet geslaagd. Het sporttribunaal wees het beroep van de groep vrijdag af.

Het gaat om 45 sporters en twee coaches. Ze waren eerder door het Internationaal Olympisch Comité uitgesloten van deelname aan de Spelen vanwege het dopingschandaal van vier jaar terug in Sotsji. De sporters, onder wie shorttracker Viktor Ahn en schaatsster Olga Fatkoelina, hoopten deel uit te maken van het team van Russische sporters dat onder neutrale vlag meedoet in Pyeongchang. Dit team bestaat uit ‘schone’ atleten uit Rusland die konden aantonen dat ze nooit met doping in aanraking zijn geweest.

Het CAS stelde de sporters en trainers vrijdag, ruim acht uur voor de openingsceremonie, in het ongelijk zodat ze deelname definitief kunnen vergeten. Een dag eerder kregen onder anderen schaatsers Pavel Koelizjnikov en Denis Joeskov al van het CAS te horen dat hun beroep was afgewezen.

Rusland doet nu met 168 sporters mee in Pyeongchang. Zij betreden vrijdag tijdens de openingsceremonie het stadion onder neutrale vlag. Olga Graf had ook mee mogen doen, maar de schaatsster bedankte eerder voor de eer. De deelnemende Russische sporters moeten aan strenge voorwaarden voldoen.

Zo is het verboden om na een wedstrijd uit het publiek een Russische vlag aan te nemen en die aan de toeschouwers te laten zien. Dat mag ook niet bij medailleceremonies of bij andere feestelijkheden. Het tonen van Russische emblemen is eveneens niet toegestaan. Als de Russische atleten zich aan de afspraak houden, staat het IOC mogelijk toe dat de sporters zich bij de sluitingsceremonie wel als Rusland (inclusief vlag) mogen presenteren.