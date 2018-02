Degelijke en koude start van Winterspelen

Na zeven jaar van voorbereiding, zijn de Olympische Spelen in Pyeongchang officieel begonnen. De openingsceremonie in het Olympisch Stadion verliep vrij vlot en degelijk. Vanwege de kou was de ruim twee uur durende show voor de meeste mensen lang genoeg.

De vlaggenparade nam, in vergelijking met vorige Spelen, weinig tijd in beslag. De weersomstandigheden en de voorbereidingen op de sportwedstrijden van de komende dagen, zorgden ervoor dat de meeste van 91 aanwezige landen met een select gezelschap deelnamen aan het openingsfeest. Dat gold ook voor Nederland. Vlaggendrager Jan Smeekens werd begeleid door tien andere atleten en de nodige coaches en begeleiders. Het gezelschap van TeamNL wachtte het vervolg van de ceremonie daarna niet af. Het zou onverantwoord zijn de sporters zo lang in de kou te laten zitten, legde chef de mission Jeroen Bijl eerder uit.

Tijdens de parade stonden de atleten uit Zuid-Korea en Noord-Korea centraal. Onder gezamenlijke vlag, vastgehouden door een Zuid-Koreaanse en een Noord-Koreaanse sporter, sloten zij de rij. Moon Jae-in, president van het organiserende land, en IOC-voorzitter Thomas Bach stonden op uit hun stoelen om de sporters welkom te heten. Ook de toeschouwers gaven een staande ovatie aan de in het wit geklede Koreaanse atleten.

Die kleur had de outfit van de Russische sporters ook. De 168 atleten uit dat land die onder neutrale vlag mee mogen doen, omdat ze aan hebben getoond niet in aanraking met doping te zijn geweest, kregen wisselde reacties toen ze het Olympisch Stadion betraden. Her en der waren op de tribunes Russische vlaggen te zien en was ook gejuich te horen. Anderen waren minder gediend van de aanwezigheid van de neutrale Russen en lieten dat ook horen.

Bach stond uitgebreid stil bij de gezamenlijke Koreaanse deelname. De Duitser vond het, na deelname van een vluchtelingteam tijdens de Zomerspelen van Rio, een nieuw hoogtepunt. ,,Het laat zien wat we met sport kunnen bereiken en waar sport voor staat.” Bach gaf ook de organisatoren en vrijwilligers complimenten voor het werk dat ze gedaan hebben. Voorlopig lijken het, in bijna alle opzichten, perfect en strak georganiseerde Spelen te worden.

De zang en dans tussendoor was vermakelijk, maar niet spectaculair. Zeker niet in vergelijking met de laatste edities van de Olympische Spelen. Voormalig kunstschaatsster Kim Yu-na, in 2010 olympisch kampioene, ontstak de olympische vlam.