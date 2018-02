Moon verklaart 23e Winterspelen voor geopend

De Olympische Spelen in Pyeongchang zijn begonnen. Moon Jae-in, president van Zuid-Korea, verklaarde de 23e editie van de Winterspelen vrijdag in het Olympisch Stadion officieel voor geopend.

Moon deed dat na een toespraak van Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. ,,Jullie kunnen allemaal erg trots zijn. Bedankt aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Het is tijd voor Pyeongchang”, aldus de Duitser, die zich de voorbije periode al vaker lovend uitliet over het organisatiecomité. ,,Nu is het aan de atleten. Het moment van de waarheid is daar. Jullie kunnen ons de komende weken inspireren en laten zien dat we in de sport allemaal gelijk zijn. Sport brengt mensen samen.”

Bach stond uitgebreid stil bij de gezamenlijke deelname van Zuid-Korea en Noord-Korea. Hij noemde het, na het team van vluchtelingen dat actief was tijdens de Zomerspelen van Rio, een nieuw hoogtepunt en prees de mensen die verantwoordelijk waren voor het, op sportgebied, bij elkaar brengen van de twee landen. Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, maakte deel uit van een Noord-Koreaanse delegatie die op de tribune zat.

De ceremonie in het relatief kleine Olympisch Stadion, dat plaats biedt aan 35.000 mensen, verliep redelijk sober. Vanwege de kou in Pyeongchang namen de meeste van de 91 deelnemende landen met een kleine groep deel aan de vlaggenparade. De Nederlandse ploeg telde elf atleten. Zij verlieten na de vlaggenparade direct het stadion en wachtten de rest van de ceremonie niet af.