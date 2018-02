NOC*NSF opent Holland House in Gangneung

Het Holland Heineken House in Gangneung is geopend. Dat gebeurde vrijdag door Annette Mosman, vicevoorzitter van sportkoepel NOC*NSF, en de top van Heineken. Mosman verving voorzitter André Bolhuis, die griep heeft.

Het is de veertiende keer dat er tijdens de Olympische Spelen een Holland House is. De primeur was in Barcelona in 1992. NOC*NSF wilde graag een plek creëren waar sporters hun familieleden gedurende de Spelen konden ontmoeten. Het project werd de jaren daarna steeds groter, met ook ruimte voor Nederlandse sportfans en muziek en optredens.

,,We zijn de moeder van alle nationale huizen”, zei Pascal Gilet, algemeen directeur van Heineken Nederland. ,,We hebben in al die jaren 200 medailles gevierd met z’n allen. Laten we hopen dat chef de mission Jeroen Bijl met zijn sporters de komende weken veel nieuwe medailles hier mee naar toe neemt.”

Mosman, Gilet en Frans Eusman, baas van Heineken in Azië, openden het huis door het overhandigen van een officiële huistegel.

De Olympische Spelen worden vrijdag in Pyeongchang geopend.