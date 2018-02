Openingsceremonie 23e Winterspelen van start

De 23e editie van de Winterspelen gaan bijna beginnen. In het Olympisch Stadion in het Zuid-Koreaanse district Pyeongchang is om 20.00 uur plaatselijke tijd de openingsceremonie in gang gezet.

Het stadion is speciaal opgebouwd voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen en wordt daarna ook weer afgebroken. In een kleine drie uur durende show krijgen de 35.000 mensen op de tribunes veel zang en dans voorgeschoteld. Ook worden de sporters van de 91 deelnemende landen in een vlaggenparade het stadion binnengeleid. Dat is inclusief de groep van 168 Russische sporters die onder neutrale vlag meedoen.

Nederland loopt, op basis van het Koreaanse alfabet, redelijk vooraan in de stoet. Onder aanvoering van vlaggendrager Jan Smeekens is TeamNL als vijfde land aan de beurt. Slechts elf van de 33 Nederlandse deelnemers zijn bij de openingsceremonie aanwezig. Veel sporters komen de eerste dagen van de Spelen al in actie en het openingsfeest past niet in hun voorbereiding. De Nederlandse sporters die wel meelopen in de parade, blijven daarna niet in het stadion om de ceremonie af te kijken. Vanwege de kou in Pyeongchang (een aantal graden onder het vriespunt) gaat de equipe onder leiding van chef de mission na de presentatie van de landen weer terug naar het olympisch dorp.

De sporters van Zuid-Korea en Noord-Korea doen onder gezamenlijke vlag mee aan de Olympische Spelen. Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, is vrijdag in het stadion aanwezig. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en premier Mark Rutte zitten eveneens op de tribune van het Olympisch Stadion.