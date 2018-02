Portland Timbers kan Armenteros wel strikken

Portland Timbers heeft Samuel Armenteros vastgelegd voor het komende seizoen. De Zweedse aanvaller wordt gehuurd van Benevento. De Amerikaanse club, uitkomend in de Major League Soccer, heeft bovendien een optie tot koop afgedwongen.

De 27-jarige Armenteros was in de winterstop nog dicht bij een overgang naar FC Utrecht. Dat ketste echter af, omdat Armenteros al voor de beloften van Heracles Almelo en bij de Italiaanse club Benevento had gespeeld. Wereldvoetbalbond FIFA staat niet toe dat een voetballer in één seizoen voor meer dan twee clubs uit komt. Het MLS-seizoen loopt van maart tot en met december en dus telt dat als een nieuw seizoen.

De Timbers zijn blij met de komst van Armenteros, die ook voor Feyenoord en Willem II uitkwam. ,,We zijn erg tevreden een goede aanvaller als Samuel aan ons team toe te voegen. Hij heeft zich bewezen als een veelscorende spits”, aldus hoofdtrainer Giovanni Savarese.